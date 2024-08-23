Безпілотник знову атакував нафтобазу в Ростовській області, де вже кілька днів вирує пожежа

Українські військові знову атакували нафтобазу в Пролетарську Ростовської області, яку не можуть загасити вже кілька днів. Про це повідомило видання Baza.

За словами джерел видання, безпілотник спробував атакувати територію нафтобази близько 5 ранку. За попередніми даними, внаслідок падіння дрону ніхто не постраждав.

Офіційної інформації про нову спробу атаки поки що немає.

Нагадаємо, пожежа на нафтобазі розпочалася вранці 18 серпня. На даний момент спалах локалізувати не вдалося. При цьому існує загроза поширення вогню на резервуари з керосином.