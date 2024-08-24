Российский дрон атаковал автомобиль волонтера в Часов Яре

Эвакуационный автомобиль волонтера Богдана Зуякова сегодня, 24 августа, был атакован российским FPV-дроном со взрывчаткой в Часов Яре Донецкой области. Об этом сообщил сам Зуяков.
«Цена нашей Независимости… Эвакуация из Часов Яра сегодня не удалась, люди отказались ехать, еще и ФПВ решил "поздравить" нас», — написал он в Instagram, сопроводив текст видео с последствиями атаки.
Эвакуационный автомобиль получил значительные повреждения и требует ремонта. Сам волонтер не пострадал.
Російський дрон атакував автомобіль волонтера у Часовому Яру https://t.co/2hQ4kmTNdz pic.twitter.com/l5DaNM5oYM— Новини Донбасу (@novostidnua) August 24, 2024
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