Российский дрон атаковал автомобиль волонтера в Часов Яре

Последствия атаки дрона на эвакуационный автомобиль. Фото Богдан Зуяков / Instagram

Эвакуационный автомобиль волонтера Богдана Зуякова сегодня, 24 августа, был атакован российским FPV-дроном со взрывчаткой в Часов Яре Донецкой области. Об этом сообщил сам Зуяков.



«Цена нашей Независимости… Эвакуация из Часов Яра сегодня не удалась, люди отказались ехать, еще и ФПВ решил "поздравить" нас», — написал он в Instagram, сопроводив текст видео с последствиями атаки.



Эвакуационный автомобиль получил значительные повреждения и требует ремонта. Сам волонтер не пострадал.

Російський дрон атакував автомобіль волонтера у Часовому Яру https://t.co/2hQ4kmTNdz pic.twitter.com/l5DaNM5oYM — Новини Донбасу (@novostidnua) August 24, 2024