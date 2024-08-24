Наслідки атаки дрона на евакуаційний автомобіль. Фото Богдан Зуяков / Instagram

Евакуаційний автомобіль волонтера Богдана Зуякова сьогодні, 24 серпня, був атакований російським FPV-дроном з вибухівкою у Часовому Яру Донецької області. Про це повідомив сам Зуяков.



«Ціна нашої Незалежності… Евакуація з Часів Яру сьогодні не вдалась, люди відмовились їхати, ще й ФПВ вирішив "привітати" нас», — написав він у Instagram, супроводивши текст відео з наслідками атаки.



Евакуаційний автомобіль отримав значні пошкодження та потребує ремонту. Сам волонтер не постраждав.

Російський дрон атакував автомобіль волонтера у Часовому Яру https://t.co/2hQ4kmTNdz pic.twitter.com/l5DaNM5oYM — Новини Донбасу (@novostidnua) August 24, 2024