Евакуаційний автомобіль волонтера Богдана Зуякова сьогодні, 24 серпня, був атакований російським FPV-дроном з вибухівкою у Часовому Яру Донецької області. Про це повідомив сам Зуяков.
«Ціна нашої Незалежності… Евакуація з Часів Яру сьогодні не вдалась, люди відмовились їхати, ще й ФПВ вирішив "привітати" нас», — написав він у Instagram, супроводивши текст відео з наслідками атаки.
Евакуаційний автомобіль отримав значні пошкодження та потребує ремонту. Сам волонтер не постраждав.
Російський дрон атакував автомобіль волонтера у Часовому Яру https://t.co/2hQ4kmTNdz pic.twitter.com/l5DaNM5oYM— Новини Донбасу (@novostidnua) August 24, 2024
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