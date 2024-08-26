В нескольких районах Киева отсутствует водоснабжение из-за отключения электроэнергии

В ряде районов Киева отсутствует водоснабжение из-за отключения электроэнергии. Об этом сообщает «Киевводоканал».

Отмечается, что водоснабжение отсутствует в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах. Это связано с обесточиванием объектов водоканала из-за отключения электроснабжения.

«Специалисты делают все возможное для возобновления работы оборудования», — говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 26 августа, в Украине будут действовать экстренные отключения света. Это связано с российской атакой на украинские города. Во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют.