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У кількох районах Києва відсутнє водопостачання через відключення електроенергії

26 серпня 2024, 09:47

У кількох районах Києва відсутнє водопостачання через відключення електроенергії

У низці районів Києва відсутнє водопостачання через відключення електроенергії. Про це повідомляє «Київводоканал».

Зазначається, що водопостачання відсутнє у Шевченківському, Святошинському, Солом'янському та Голосіївському районах. Це пов'язано із знеструмленням об'єктів водоканалу через відключення електропостачання.

«Фахівці роблять все можливе для відновлення роботи обладнання», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 26 серпня, в Україні діятимуть екстрені відключення світла. Це пов'язано із російською атакою на українські міста. Під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані наперед, не діють.

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