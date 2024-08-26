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В разных регионах Украины из-за массированного обстрела обесточен ряд объектов «Укрзалізниці». Что нужно знать пассажирам

26 августа 2024, 10:28

В разных регионах Украины из-за массированного обстрела обесточен ряд объектов «Укрзалізниці». Что нужно знать пассажирам

В связи с масштабной воздушной атакой РФ обесточены несколько объектов «Укрзалізниці» в разных регионах Украины. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

Энергетики уже работают на местах. Выведены резервные тепловозы, все поезда дальнего сообщения продолжат движение.

Пригородное движение электропоездами идет с задержками. City Express в Киеве и Днепре – по графику.

Все отклонения от графика пассажиры могут найти на портале: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/

Напомним, что в Украине из-за массированной воздушной атаки РФ ввели экстренные отключения света.

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