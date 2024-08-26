У різних регіонах України через масований обстріл знеструмлена низка об'єктів «Укрзалізниці». Що потрібно знати пасажирам

У зв'язку з масштабною повітряною атакою РФ знеструмлені кілька об'єктів «Укрзалізниці» у різних регіонах України. Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».
Енергетики вже працюють на місцях. Виведено резервні тепловози, всі потяги далекого сполучення продовжать рух.
Приміський рух електропоїздами йде із затримками. City Express у Києві та Дніпрі – за графіком.
Усі відхилення від графіка пасажири можуть знайти на порталі: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/
Нагадаємо, що в Україні через масовану повітряну атаку РФ ввели екстрені відключення світла.
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