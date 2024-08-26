На захваченной Луганщине в больницах отсутствуют свободные места, лекарства и медики для гражданских

В медицинских учреждениях временной оккупированной Луганской области почти не осталось персонала и лекарств для пациентов. Все идет на нужны российских захватчиков. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.
«Койко-места в медицинских учреждениях на оккупированной Луганщине не успевают освобождать для пациентов. Практически все они — военные армии РФ. Для гражданских нет ни свободных мест, ни препаратов, ни специалистов — все заняты», — отметил он.
По словам Лысогора, такая ситуация наблюдается, в частности, в Луганске, Алчевске, Ровеньках и Беловодске.
В больницы поступают преимущественно с легкими осколочными ранениями и те, кто нуждается в ампутации.
Ранее мы писали, что в оккупированной Кременной Луганской области заявили об обстреле больницы.
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