На захваченной Луганщине в больницах отсутствуют свободные места, лекарства и медики для гражданских

В медицинских учреждениях временной оккупированной Луганской области почти не осталось персонала и лекарств для пациентов. Все идет на нужны российских захватчиков. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«Койко-места в медицинских учреждениях на оккупированной Луганщине не успевают освобождать для пациентов. Практически все они — военные армии РФ. Для гражданских нет ни свободных мест, ни препаратов, ни специалистов — все заняты», — отметил он.



По словам Лысогора, такая ситуация наблюдается, в частности, в Луганске, Алчевске, Ровеньках и Беловодске.



В больницы поступают преимущественно с легкими осколочными ранениями и те, кто нуждается в ампутации.



Ранее мы писали, что в оккупированной Кременной Луганской области заявили об обстреле больницы.