На захопленій Луганщині у лікарнях відсутні вільні місця, ліки та медики для цивільних

У медичних закладах тимчасової окупованої Луганської області майже не залишилося персоналу та ліків для пацієнтів. Все йде на потреби російських загарбників. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Ліжко-місця в медичних закладах на окупованій Луганщині не встигають звільняти для пацієнтів. Практично всі вони — військові армії РФ. Для цивільних немає ні вільних місць, ні препаратів, ні фахівців — усі зайняті», — зазначив він.



За словами Лисогора, така ситуація спостерігається, зокрема, у Луганську, Алчевську, Ровеньках та Біловодську.



До лікарень надходять переважно з легкими осколковими пораненнями та ті, хто потребує ампутації.



Раніше ми писали, що в окупованій Кремінній Луганській області заявили про обстріл лікарні.