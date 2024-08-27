В Кривом Роге из-за российского удара по отелю погибли два человека, двое пропали без вести

Последствия российского удара по гостинице в Кривом Роге. Фото: Днепропетровская ОВА

В результате российского удара россиян по гостинице в городе Кривой Рог Днепропетровской области два человека погибли, пятеро получили ранения и еще двое считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

«Два человека погибли из-за произошедшего ночью ракетного удара по гостинице в Кривом Роге. Это женщина и мужчина. Пятеро пострадали. В больнице 43-летняя женщина — "тяжелая". Госпитализирован и 37-летний мужчина. Он в состоянии средней тяжести. Еще три потерпевших приходить в себя будут дома. Пока неизвестна судьба еще двух человек. По всей вероятности, они могут находиться под завалами», — отметил он.

По словам Лисака, в результате удара повреждены шесть магазинов, четыре многоэтажки, восемь автомобилей.

Напомним, в ночь на 27 августа в Кривом Роге российская ракета ударила по отелю, разрушив его. Сообщалось о жертвах.