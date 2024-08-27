У Кривому Розі через російський удар по готелю загинули двоє людей, двоє зникли безвісти

Наслідки російського удару по готелі у Кривому Розі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Внаслідок російського удару росіян по готелю у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області двоє людей загинули, п'ятеро зазнали поранень і ще двоє вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

«Двоє людей загинули через ракетний удар, що стався вночі, по готелю в Кривому Розі. Це жінка та чоловік. П'ятеро постраждали. У лікарні 43-річна жінка — "важка". Госпіталізовано і 37-річного чоловіка. Він у стані середньої тяжкості. Ще три потерпілих оговтуватися будуть вдома. Поки що невідома доля ще двох людей. Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами», — зазначив він.

За словами Лисака, внаслідок удару пошкоджено шість магазинів, чотири багатоповерхівки, вісім автомобілів.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня у Кривому Розі російська ракета вдарила по готелю, зруйнувавши його. Повідомлялося про жертви.