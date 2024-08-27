Жители оккупированных городов Донецкой области жалуются на телефонных мошенников

На оккупированной территории Донецкой области люди массово жалуются на телефонных мошенников. Эту тему регулярно поднимают в местных медиа, а так называемые «сотрудники МВД ДНР» утверждают, что ведут активную борьбу со злоумышленниками.



Главе «ДНР» Денису Пушилину на камеру пожаловалась жительница Донецка. Она утверждает, что ей звонят люди, которые представляются сотрудниками мобильного оператора «Феникс» и под угрозой блокирования телефонного номера требуют продиктовать личные данные. При этом женщина сказала, что среди звонков были и «на украинском языке».



Пушилин посоветовал перепроверять тех, кто звонит. По его словам, «в Украине созданы колл-центры», которые занимаются таким видом мошенничества. О том, что данные схемы также действуют на территории России, Пушилин промолчал.



«У каждой организации, именем которой прикрываются мошенники, есть контакты, по которым вы можете перезвонить самостоятельно и уточнить услышанную по телефону информацию», — советуют в местном «МВД».



Еще один распространенный вид мошенничества в оккупации — звонки пожилым людям с ложным сообщением о родственнике в беде. Аналогичные истории рассказывают и людям, воюющим в рядах российской армии.