Жителі окупованих міст Донецької області скаржаться на телефонних шахраїв

На окупованій території Донецької області люди скаржаться на телефонних шахраїв. Цю тему регулярно порушують у місцевих медіа, а так звані «співробітники МВС ДНР» стверджують, що ведуть активну боротьбу зі зловмисниками.



Голові «ДНР» Денису Пушиліну на камеру поскаржилася мешканка Донецька. Вона стверджує, що їй дзвонять люди, які представляють співробітники мобільного оператора «Фенікс» і під загрозою блокування телефонного номера вимагають продиктувати особисті дані. При цьому жінка сказала, що серед дзвінків були й «українською мовою».



Пушилін порадив перевіряти ще раз тих, хто дзвонить. За його словами, «в Україні створено кол-центри», які займаються таким видом шахрайства. Про те, що ці схеми також діють на території Росії, Пушилін промовчав.



«У кожної організації, іменем якої прикриваються шахраї, є контакти, за якими ви можете передзвонити самостійно та уточнити почуту телефоном інформацію», — радять у місцевому «МВС».



Ще один поширений вид шахрайства в окупації — дзвінки людям похилого віку з хибним повідомленням про родича в біді. Аналогічні історії розповідають і людям, що воюють у лавах російської армії.