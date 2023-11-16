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Бывший «министр иностранных дел «ДНР» стал телефонным мошенником

16 ноября 2023, 11:20

Бывший «министр иностранных дел «ДНР» стал телефонным мошенником

Полицейские разоблачили мошеннический колл-центр. Фото: Нацполиция Полицейские разоблачили мошеннический колл-центр. Фото: Нацполиция

Полицейские разоблачили мошеннический колл-центр, возглавляемый эксминистром иностранных дел «ДНР».

Об этом сообщает Нацполиция.

«Под видом сотрудников службы безопасности ведущих украинских банков злоумышленники звонили по телефону гражданам, вмешивались в их мобильный банкинг и переводили деньги пострадавших на банковские счета подставных лиц, международные криптовалютные биржи и счета азартных игровых платформ», — говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования следователи полиции установили, что организатором преступной группы является житель временно оккупированной территории Донецкой области, занимавший в апреле 2014 года должность министра иностранных дел так называемой «Донецкой народной республики». Ячейки его преступной группировки действовали в РФ, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в некоторых других регионах Украины с августа 2022 по ноябрь 2023 года.

Полицейские разоблачили мошеннический колл-центр. Фото: Нацполиция

Полицейские разоблачили мошеннический колл-центр. Фото: Нацполиция
Всех пострадавших еще устанавливают, ущерб может превышать 100 миллионов гривен.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора шести фигурантам поставлено в известность о подозрении за мошенничество и кражи, совершенные организованной группой лиц (ч. 4 ст. 190 и ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). Вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей четырем из них. Другие фигуранты, скрывающиеся за границей, объявлены в международный розыск.

Напомним, следователи РФ проводят рейды по учебным заведениям временно оккупированных территорий Херсонщины в поисках информаторов.

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