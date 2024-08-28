Российские войска пытаются с флангов атаковать и взять в кольцо Угледар – аналитики

Направления атака россиян вблизи Угледара. Фото: карта DeepState

Армия РФ пытается с флангов атаковать город Угледар Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

В последние дни оккупанты активизировались на двух участках – западнее села Павловка и возле села Водяное. Таким образом россияне пытаются обойти Угледар и взять его в кольцо, потому что количество неудачных попыток штурмовать во фронт измеряется уже сотнями.

Войска России не достигли цели, но имеют частичный успех. Линия боевого соприкосновения в том районе уточняется.

Напомним, что российская армия оккупировала два села и продвинулись в Новогродвке на Донетчине.