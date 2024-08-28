Російські війська намагаються з флангів атакувати та взяти в кільце Вугледар – аналітики

Напрямки атак росіян поблизу Вугледару. Фото: карта DeepState

Армія РФ намагається з флангів атакувати місто Вугледар Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Останніми днями окупанти активізувалися на двох ділянках – на захід від села Павлівка та біля села Водяне. Таким чином, росіяни намагаються обійти Вугледар і взяти його в кільце, тому що кількість невдалих спроб штурмувати у фронт вимірюється вже сотнями.

Війська Росії не досягли цілі, але мають частковий успіх. Лінія бойового зіткнення у тому районі уточнюється.

Нагадаємо, що російська армія окупувала два села і просунулась у Новогродвці на Донеччині.