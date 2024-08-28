Литва передала Украине новый оборонный пакет

Литва передала Украине погрузчики, системы борьбы с беспилотниками, складные кровати и другую военную помощь в рамках очередного оборонного пакета. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.

Отмечается, что помощь прибыла в Украину 28 августа.

«В ответ на запросы Украины в этом году Литва уже поставила боеприпасы 155 мм, бронемашины М577, бронемашины М113, системы борьбы с беспилотниками, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, боеприпасы для противотанкового гранатомета Карл Густав, дистанционные детонационные системы PICE-1, генераторы, детали в разобранном виде легкого штурмовика Л-39ЗА “Альбатрос”, погрузчики, прицепы, раскладушки и другое вспомогательное оборудование», — сказано в сообщении.

С начала полномасштабной войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 647 млн евро. Общий объем долгосрочной помощи Литвы превысил 1 млрд евро.