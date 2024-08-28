Литва передала Україні новий оборонний пакет

Литва передала Україні навантажувачі, системи боротьби з безпілотниками, складні ліжка та іншу військову допомогу у рамках чергового оборонного пакету. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Литви.

Зазначається, що допомога прибула до України 28 серпня.

«У відповідь на запити України цього року Литва вже поставила боєприпаси 155 мм, бронемашини М577, бронемашини М113, системи боротьби з безпілотниками, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, боєприпаси для протитанкового гранатомету "Карл Густав", дистанційні детонаційні системи PICE-1, генератори, деталі у розібраному вигляді легкого штурмовика Л-39ЗА "Альбатрос", навантажувачі, причепи, розкладачки та інше допоміжне обладнання», — сказано в повідомленні.

З початку повномасштабної війни Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 647 млн. євро. Загальний обсяг довгострокової допомоги Литви перевищив 1 млрд. євро.