Обстрел Курахово: 5 человек ранены, под завалами могут быть люди

Последствия обстрела Курахово. Фото: Донецкая областная прокуратура

По меньшей мере пять человек ранены в результате обстрела Курахово войсками России. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, сегодня днем город снова попал под огонь РСЗО «Ураган». Есть прямые попадания в жилую трехэтажку, админздание и магазин.



Сейчас точно известно о пяти пострадавших, однако, вероятно, под завалами также находятся люди. Продолжается спасательная операция.