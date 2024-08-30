Обстрел Курахово: 5 человек ранены, под завалами могут быть люди

По меньшей мере пять человек ранены в результате обстрела Курахово войсками России. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, сегодня днем город снова попал под огонь РСЗО «Ураган». Есть прямые попадания в жилую трехэтажку, админздание и магазин.
Сейчас точно известно о пяти пострадавших, однако, вероятно, под завалами также находятся люди. Продолжается спасательная операция.
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