Обстріл Курахового: 5 людей поранено, під завалами можуть бути люди

Наслідки обстрілу Курахового. Фото: Донецька обласна прокуратура

Щонайменше п'ятьох людей поранено в результаті обстрілу Курахового військами Росії. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, сьогодні вдень місто знову потрапило під вогонь РСЗВ «Ураган». Є прямі влучення в житлову триповерхівку, адмінбудівлю та магазин.



Наразі точно відомо про п'ятьох постраждалих, проте, ймовірно, під завалами також перебувають люди. Триває рятувальна операція.