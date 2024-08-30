Донецкая ОГА приглашает школьников и их родители провести Первый звонок в режиме онлайн

Школьников и их родителей Донецкая областная госадминистрация приглашает на торжественный онлайн-праздник Первого звонка «Вместе к знаниям в онлайн-мире». Он состоится 2 сентября, говорится в сообщении ОГА.



Отмечается, что во время празднования с началом нового учебного года школьников и родителей поздравят председатель Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин, военнослужащие, учителя, старшеклассники, а также воспитанники Центра детско-юношеского творчества города Киева и Донецкого Дворца молодежи «Юность».



Первый звонок в режиме онлайн начнётся 2 сентября в 08:30.