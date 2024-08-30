Донецька ОДА запрошує школярів та їхніх батьків провести Перший дзвінок у режимі онлайн

Школярів та їхніх батьків Донецька обласна держадміністрація запрошує на урочисте онлайн-свято Першого дзвоника «Разом до знань у онлайн-світі». Воно відбудеться 2 вересня, йдеться у повідомленні ОДА.



Зазначається, що під час святкування з початком нового навчального року школярів та батьків привітають голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, військовослужбовці, вчителі, старшокласники, а також вихованці Центру дитячо-юнацької творчості міста Києва та Донецького Палацу молоді.



Перший дзвінок у режимі онлайн розпочнеться 2 вересня о 08:30.