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Украинская ПВО сбила все летевшие на Киев ударные дроны РФ

31 августа 2024, 10:15

Украинская ПВО сбила все летевшие на Киев ударные дроны РФ

В ночь на 31 августа военные РФ четвертый раз за неделю атаковали Киев дронами. ПВО сбила все летевшие на столицу БПЛА. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА).

«Четвертая воздушная атака на Киев за эту неделю. Как и во время последних нападений, агрессор снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде Shahed», — рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

По данным Попко, в Киев баражирующие боеприпасы заходили всю ночь, волнами, и по разным направлениям. Воздушная тревога в столице объявлялась четыре раза и суммарно длилась почти 4 часа.

«Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, угрожавшие Киеву, были уничтожены. Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших», — отметил он.

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