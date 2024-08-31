Українська ППО збила всі ударні дрони РФ, що летіли на Київ

У ніч проти 31 серпня військові РФ вчетверте за тиждень атакували Київ дронами. ППО збила всі БПЛА, що летіли на столицю. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

«Четверта повітряна атака на Київ за цей тиждень. Як і під час останніх нападів, агресор знову застосував ударні БПЛА, начебто Shahed», — розповів начальник КМВА Сергій Попко.

За даними Попко, на Київ баражуючі боєприпаси заходили всю ніч, хвилями, і за різними напрямками. Повітряна тривога у столиці оголошувалась чотири рази і сумарно тривала майже 4 години.

«Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, що загрожували Києву, були знищені. Попередньо, у місті без руйнувань та постраждалих», — зазначив він.