Один человек погиб и шесть ранены в Донецкой области из-за обстрелов за сутки

Один человек погиб и шесть ранены в Донецкой области в результате российских обстрелов за минувшие сутки. Об этом сообщает областная военная администрация.



Уточняется, что гибель жителя зафиксирована в Щербиновке.



Три человека ранены в Доброполье, двое — в Лимане, один — в Звановке.



За все время полномасштабного вторжения России на подконтрольной Украине части Донетчины официально зафиксировали 2715 погибших и 5928 раненых.



При этом в статистике не учтены все жертвы в захваченных Мариуполе и Волновахе.