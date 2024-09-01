Один человек погиб и шесть ранены в Донецкой области из-за обстрелов за сутки

Один человек погиб и шесть ранены в Донецкой области в результате российских обстрелов за минувшие сутки. Об этом сообщает областная военная администрация.
Уточняется, что гибель жителя зафиксирована в Щербиновке.
Три человека ранены в Доброполье, двое — в Лимане, один — в Звановке.
За все время полномасштабного вторжения России на подконтрольной Украине части Донетчины официально зафиксировали 2715 погибших и 5928 раненых.
При этом в статистике не учтены все жертвы в захваченных Мариуполе и Волновахе.
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