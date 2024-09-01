Одна людина загинула і шість поранено на Донеччині через обстріли за добу

Одна людина загинула і шість поранено на Донеччині в результаті російських обстрілів за минулу добу. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.



Уточнюється, що загибель мешканця зафіксована у Щербинівці.



Трьох людей поранено в Добропіллі, двох — у Лимані, одну — в Званівці.



За весь час повномасштабного вторгнення Росії на підконтрольній Україні частині Донеччини офіційно зафіксували 2715 загиблих та 5928 поранених.



При цьому в статистиці не враховано всіх жертв у захоплених Маріуполі та Волновасі.