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Одна людина загинула і шість поранено на Донеччині через обстріли за добу

01 вересня 2024, 08:40

Одна людина загинула і шість поранено на Донеччині через обстріли за добу

Одна людина загинула і шість поранено на Донеччині в результаті російських обстрілів за минулу добу. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Уточнюється, що загибель мешканця зафіксована у Щербинівці.

Трьох людей поранено в Добропіллі, двох — у Лимані, одну — в Званівці.

За весь час повномасштабного вторгнення Росії на підконтрольній Україні частині Донеччини офіційно зафіксували 2715 загиблих та 5928 поранених.

При цьому в статистиці не враховано всіх жертв у захоплених Маріуполі та Волновасі.

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