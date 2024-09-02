Россияне из артиллерии обстреляли Никополь: есть пострадавшие

Россияне атаковали Никополь. Фото: Сергей Лысак

В понедельник, 2 сентября, российские оккупанты из артиллерии ударили по Никополю Днепропетровской области. В результате атаки есть пострадавшие. Об это сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



«Состояние 84-летней врачи оценивают как тяжелое. За медицинской помощью обратилась и 59-летняя жительница», — отметил он.



По словам Лысака, также в городе загорелись двухэтажный частный дом и хозяйственная постройка. Кроме того, есть и другие разрушения.

Ранее мы писали, что 27 августа российские оккупанты атаковали Марганец Никопольского района Днепропетровской области. Есть жертва.