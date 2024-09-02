Росіяни з артилерії обстріляли Нікополь: є постраждалі

Росіяни атакували Нікополь. Фото: Сергій Лисак

У понеділок, 2 вересня, російські окупанти з артилерії вдарили по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Стан 84-річної лікарі оцінюють як тяжкий. За медичною допомогою звернулася і 59-річна мешканка», — зазначив він.



За словами Лисака, росіяни випустили з пів десятка снарядів. Через це спалахнули двоповерховий приватний будинок та господарська споруда. Крім того, є інші руйнування.

Раніше ми писали, що 27 серпня російські окупанти атакували Марганець Нікопольського району Дніпропетровської області. Є жертва.