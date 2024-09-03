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Иран передаст России баллистические ракеты уже в ближайшее время — Bloomberg

03 сентября 2024, 09:57

Иран передаст России баллистические ракеты уже в ближайшее время — Bloomberg

Вероятный радиус действия баллистических ракет, которые Иран предоставит России. Инфографика: MSA Institute Вероятный радиус действия баллистических ракет, которые Иран предоставит России. Инфографика: MSA Institute

Европейские чиновники ожидают, что Иран в ближайшее время передаст баллистические ракеты России. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщило американское издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Иран уже предоставил России сотни дронов за время полномасштабной войны против Украины, но возможная передача баллистических ракет «станет тревожным развитием событий», утверждают источники Bloomberg.

Тип ракет и объем поставки источники не назвали, хотя отметили, что передать их могут «в течение нескольких дней».

Национальный совет безопасности США пока не ответил на просьбу Bloomberg прокомментировать новость. Министерство иностранных дел Ирана и его миссия при ООН также воздержались от комментариев.

29 августа высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заверил, что его страна не собирается передавать России баллистические ракеты.

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