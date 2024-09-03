Іран передасть Росії балістичні ракети вже найближчим часом — Bloomberg

Імовірний радіус дії балістичних ракет, які Іран надасть Росії. Інфографіка: MSA Institute

Європейські чиновники очікують, що Іран найближчим часом передасть балістичні ракети Росії. Про це у понеділок, 2 вересня, повідомило американське видання Bloomberg із посиланням на джерела.

Іран уже надав Росії сотні дронів за час повномасштабної війни проти України, але можлива передача балістичних ракет «стане тривожним розвитком подій», стверджують джерела Bloomberg.

Тип ракет та обсяг постачання джерела не назвали, хоча зазначили, що передати їх можуть «протягом кількох днів».

Національна рада безпеки США поки що не відповіла на прохання Bloomberg прокоментувати новину. Міністерство закордонних справ Ірану та його місія при ООН також утрималися від коментарів.

29 серпня високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі запевнив, що його країна не збирається передавати Росії балістичні ракети.