Украинские военные под Покровском могут оказаться в окружении — Forbes

К середине осени фронт возле Покровска может выровняться. Фото: 25 ОПДБр

Продвижение российских войск к Покровску не только угрожает самому городу и важным линиям снабжения, но и украинскому гарнизону, и гражданским, которые все еще остаются в городе. Украинские войска, находящиеся к югу от Покровска, также в опасном положении. Об этом пишет американское издание Forbes.

Российские силы с потенциально десятками тысяч солдат приблизились на расстояние около 10 км к Покровску и обошли украинский гарнизон, удерживающий линию между селом Мемрик и рекой Волчья.

В итоге появился открытый выступ к востоку в российскую линию. Этот выступ, считает автор публикации Дэвид Экс, может несколькими решительными маневрами российских войск превратиться в ловушку для сотен украинских солдат.

Внутри выступа находятся подразделения 59-й, 68-й, 117-й и 15-й бригад. Личный состав значительный, но они зависят от 25-й воздушно-десантной бригады, которая защищает Украинск на северном углу выступа.

Если 25-я воздушно-десантная бригада с их немецкими боевыми машинами Marder «не остановит противника возле Украинска, отступление может привести к… окружению противником», — предупредил Украинский центр оборонных стратегий. Части по крайней мере четырех украинских бригад окажутся в окружении к югу от Покровска.

Высказывается предположение, что отступление украинских сил, возможно, уже началось. Таким образом, Силы обороны могли бы выровнять свои линии и установить новые укрепления в нескольких километрах к западу.

Отход от выступа уступил бы россиянам около 50 кв. км, но при этом украинские батальоны остались бы целыми в критический момент. Более оптимистичные украинские оценки боев вокруг Покровска указывают на замедление российского наступления — такое, которое могло бы дать украинцам время и пространство для укрепления обороны и логистики.

Замедление было бы объяснимо. Россияне понесли огромные потери после продвижения на 30 км от руин Авдеевки до окраин Покровска: потенциально десятки тысяч погибших солдат, искалеченных или пленных. И хотя у россиян все еще численное преимущество, их потери подорвали наступательный импульс, пишет Forbes.

Вместе с тем украинские позиции вокруг Покровска остаются хрупкими. Генштаб ВСУ ищет баланс между, как минимум, двумя крупными операциями: обороной Покровска и вторжением в Курскую область РФ.

Войск немного. Настолько, что потеря некоторых частей четырех бригад внутри выступа может оказаться катастрофической. В то же время успешная эвакуация войск, которым угрожает окружение, может укрепить украинскую линию обороны, отмечает издание.