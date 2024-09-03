Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Украинские военные под Покровском могут оказаться в окружении — Forbes

03 сентября 2024, 13:23

Украинские военные под Покровском могут оказаться в окружении — Forbes

К середине осени фронт возле Покровска может выровняться. Фото: 25 ОПДБр К середине осени фронт возле Покровска может выровняться. Фото: 25 ОПДБр

Продвижение российских войск к Покровску не только угрожает самому городу и важным линиям снабжения, но и украинскому гарнизону, и гражданским, которые все еще остаются в городе. Украинские войска, находящиеся к югу от Покровска, также в опасном положении. Об этом пишет американское издание Forbes.

Российские силы с потенциально десятками тысяч солдат приблизились на расстояние около 10 км к Покровску и обошли украинский гарнизон, удерживающий линию между селом Мемрик и рекой Волчья.

В итоге появился открытый выступ к востоку в российскую линию. Этот выступ, считает автор публикации Дэвид Экс, может несколькими решительными маневрами российских войск превратиться в ловушку для сотен украинских солдат.

Внутри выступа находятся подразделения 59-й, 68-й, 117-й и 15-й бригад. Личный состав значительный, но они зависят от 25-й воздушно-десантной бригады, которая защищает Украинск на северном углу выступа.

Если 25-я воздушно-десантная бригада с их немецкими боевыми машинами Marder «не остановит противника возле Украинска, отступление может привести к… окружению противником», — предупредил Украинский центр оборонных стратегий. Части по крайней мере четырех украинских бригад окажутся в окружении к югу от Покровска.

Высказывается предположение, что отступление украинских сил, возможно, уже началось. Таким образом, Силы обороны могли бы выровнять свои линии и установить новые укрепления в нескольких километрах к западу.

Отход от выступа уступил бы россиянам около 50 кв. км, но при этом украинские батальоны остались бы целыми в критический момент. Более оптимистичные украинские оценки боев вокруг Покровска указывают на замедление российского наступления — такое, которое могло бы дать украинцам время и пространство для укрепления обороны и логистики.

Замедление было бы объяснимо. Россияне понесли огромные потери после продвижения на 30 км от руин Авдеевки до окраин Покровска: потенциально десятки тысяч погибших солдат, искалеченных или пленных. И хотя у россиян все еще численное преимущество, их потери подорвали наступательный импульс, пишет Forbes.

Вместе с тем украинские позиции вокруг Покровска остаются хрупкими. Генштаб ВСУ ищет баланс между, как минимум, двумя крупными операциями: обороной Покровска и вторжением в Курскую область РФ.

Войск немного. Настолько, что потеря некоторых частей четырех бригад внутри выступа может оказаться катастрофической. В то же время успешная эвакуация войск, которым угрожает окружение, может укрепить украинскую линию обороны, отмечает издание.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Война Фронт Forbes Всу Покровское направление

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
13:00
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:25
Главное за день: Армия РФ приближается к Покровску. Обстрелы Киева, Сум и Харькова
22:40
«ДНР» заявила о ранении жителя поселка под Донецком
20:00
На оккупированной территории Луганщины тушат крупный пожар — есть жертвы среди населения
16:58
В оккупированном Мариуполе партизаны устроили диверсию на железной дороге: движение поездов приостановлено
10:13
Вблизи Северодонецка возник масштабный лесной пожар: огонь перекинулся на окрестности города, сгорели десятки домов – ОВА
22:16
Главное за день: Очередной удар по Харькову. Войска РФ захватили Парасковиевку в Донецкой области
12:35
Войска РФ захватили Парасковиевку в Донецкой области — DeepState
23:03
Главное за день: Атака на Часов Яр. В Харькове увеличилось число погибших
11:09
Российские войска 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки: 2 человека погибли, 9 ранены
08:45
Карловка в Донецкой области перешла под контроль россиян
23:43
Главное за день: Бои на окраинах Селидово. Авиаудар по центру Харькова
23:20
СБУ сообщила о подозрении путинскому куратору оккупированных территорий Украины Сергею Кириенко
21:16
РФ создает на Запорожье новый батальон. В Мариуполе два года ждут ремонта домов: дайджест ►
18:32
Детей кормить нечем: на оккупированной Донетчине не профинансировали питание в школах и детсадах
16:48
В «ДНР» уволили «министра образования» перед 1 сентября
15:44
ДТП в Донецке: две машины сгорели, есть пострадавшие
11:15
Российские военные 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки
10:07
С оккупированных Россией территорий в Украину вернулись 14 детей
08:45
Ночью дроны атаковали три региона РФ и оккупированный Крым
все новости
13:23
Украинские военные под Покровском могут оказаться в окружении — Forbes
13:00
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:02
Оккупанты из артиллерии атаковали Покровск: пострадал работник «Укрзализныци»
11:57
В Константиновке прозвучали мощные взрывы
10:57
Пожар в национальном природном парке «Святые горы» на Донетчине тушат третьи сутки
10:41
Российские военные усилили давление на Кураховском направлении в Донецкой области — Генштаб ВСУ
09:59
Разрушены жилые дома, есть погибшие: армия РФ за сутки 17 раз обстреляла Донетчину
09:57
Иран передаст России баллистические ракеты уже в ближайшее время — Bloomberg
09:39
ПВО Украины сбила ночью 27 ударных БпЛА «Шахед»
09:05
Ракетный удар по Запорожью: погибли двое человек
08:20
Силы обороны восстановили позиции на юго-западе Новогродовки в Донецкой области — ISW
07:52
В России сообщили об атаке беспилотников на аэродром в Твери
23:59
Глава «Укрэнерго» Кудрицкий уволен
23:35
Вечерний обстрел Харькова и Днепра: последствия
23:25
Главное за день: Армия РФ приближается к Покровску. Обстрелы Киева, Сум и Харькова
22:40
«ДНР» заявила о ранении жителя поселка под Донецком
22:06
Путин свободно прилетел в Монголию — Киев пригрозил Улан-Батору последствиями
21:05
Зеленский поддержал санкции против более 200 граждан РФ и Украины
20:00
На оккупированной территории Луганщины тушат крупный пожар — есть жертвы среди населения
19:05
Российский удар по Харькову: что известно к вечеру
все новости
ВИДЕО
В Константиновке прозвучали мощные взрывы В Константиновке прозвучали мощные взрывы
03 сентября, 11:57
Военный аэродром в российский Твери атаковали ударные дроны. Фото: Defense News В России сообщили об атаке беспилотников на аэродром в Твери
03 сентября, 07:52
Спасение раненых в Курахово. Фото: кадр из видео Массированный обстрел центра Курахово: в полиции показали кадры, как спасали раненых людей под ударами РФ
02 сентября, 15:38
Уничтожения штурмовых групп ВС РФ на Кураховском направлении. Фото: кадр из видео Десантники ВСУ отбили штурмы россиян на Кураховском направлении: уничтожены несколько групп армии РФ
02 сентября, 15:09
Масштабный лесной пожар в Национальном природном парке «Святые горы». Фото: кадр из видео На Донетчине в Национальном парке «Святые горы» возник масштабный пожар: огонь уничтожил 1500 га леса и перекинулся на дома
02 сентября, 12:50
Мирноград: Эвакуация продолжается, окраины полностью разрушены ► Мирноград: Эвакуация продолжается, окраины полностью разрушены ►
02 сентября, 12:06

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор