Десятки погибших: Президент, Минобороны и МВД рассказали о последствиях ракетных ударов РФ по институту связи в Полтаве

Последствия российского удара по институту связи в Полтаве. Фото: соцсети

Российские войска днем 3 сентября нанесли удар двумя баллистическими ракетами по одному из учебных заведений Полтавы, частично разрушено одно из зданий Института связи. Пока известно о 41 погибшем, еще 180 человек ранены. Об этом сообщают президент Владимир Зеленский, Минобороны и МВД.

«Получил предварительные доклады по российскому удару по Полтаве. По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты. Попадание по территории учебного заведения и соседней больнице. Было частично разрушено одно из зданий Института связи», — сообщил Зеленский.

По его словам, люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. Есть много погибших.

«По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем. Мои соболезнования всем родным и близким», — сказал президент.

Глава государства рассказал, что поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств произошедшего.

В Министерстве обороны параллельно заявили, что «сегодня Полтава переживает страшный день». Там также подтвердили, что агрессор нанес удар по учебному заведению города.

«По имеющейся информации, враг использовал две баллистические ракеты. Временный промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище», — говорят в ведомстве.

Там проинформировали, что частично разрушено одно из зданий института, многие оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов. В настоящее время спасатели продолжают работу.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, сейчас оперативные службы работают на месте удара по учебному заведению в Полтаве. Спасатели локализовали пожар и продолжают разбор завалов. Всех пострадавших передают врачам для оказания медицинской помощи.

Клименко сообщил, что вблизи места попадания расположен жилмассив. В многоэтажках ударной волной выбило остекление, повреждены фасады. Сейчас полиция проводит поквартирный обход — проверяют, нет ли пострадавших. Уже зафиксировано около сотни заявлений о поврежденном имуществе, отметил министр.