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Десятки загиблих: Президент, Міноборони та МВС розповіли про наслідки ракетних ударів РФ по інституту зв'язку у Полтаві

03 вересня 2024, 15:22

Десятки загиблих: Президент, Міноборони та МВС розповіли про наслідки ракетних ударів РФ по інституту зв'язку у Полтаві

Наслідки російського удару по інституту зв'язку у Полтаві. Фото: соцмережі Наслідки російського удару по інституту зв'язку у Полтаві. Фото: соцмережі

Російські війська вдень 3 вересня завдали удару двома балістичними ракетами по одному з навчальних закладів Полтави, частково зруйновано одну з будівель Інституту зв'язку. Поки що відомо про 41 загиблого, ще 180 людей поранено. Про це повідомляють президент Володимир Зеленський, Міноборони та МВС.

«Отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Влучання по території навчального закладу та сусідньої лікарні. Було частково зруйновано одну із будівель Інституту зв'язку», — повідомив Зеленський.

За його словами, люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Понад 180 людей поранено. Є багато загиблих.

«Станом на даний момент відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким», — сказав президент.

Глава держави розповів, що доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин події.

У Міністерстві оборони паралельно заявили, що «сьогодні Полтава переживає страшний день». Там також підтвердили, що агресор завдав удару по навчальному закладу міста.

«За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети. Тимчасовий проміжок між тривогою та прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації у бомбосховище», — кажуть у відомстві.

Там поінформували, що частково зруйновано одну з будівель інституту, багато хто опинився під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 людей, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Наразі рятувальники продовжують роботу.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, наразі оперативні служби працюють на місці удару по навчальному закладу у Полтаві. Рятувальники локалізували пожежу та продовжують розбір завалів. Усіх постраждалих передають лікарям для надання медичної допомоги.

Клименко повідомив, що поблизу місця влучення розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади. Наразі поліція проводить поквартирний обхід — перевіряють, чи немає постраждалих. Вже зафіксовано близько сотні заяв про пошкоджене майно, наголосив міністр.

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