Российская авиация сбросила авиабомбу на Константиновку: в городе много повреждений

Удар по Константиновке. Фото: «Типичная Константиновка»

Российские войска сбросили авиабомбу КАБ-500 на город Константиновка Донецкой области. Об этом в комментарии «Суспільне Донбас» сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

По его словам, был один удар по Константиновке.

«В результате обстрела города в 10:53 повреждены коммерческие объекты, фасады частных домов, окна, линия «ДТЭК», разрушено здание. С начала суток это первый обстрел. В результате этого обстрела травмированных и погибших нет», – рассказал Горбунов.

Напомним, что в Константиновке в результате этой атаки прогремели мощные взрывы.