Російська авіація скинула авіабомбу на Костянтинівку: у місті багато пошкоджень

Удар по Костянтинівці. Фото: «Типова Костянтинівка»

Російські війська скинули авіабомбу КАБ-500 на місто Костянтинівка Донецької області. Про це у коментарі «Суспільне Донбасу» повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

За його словами, був один удар по Костянтинівці.

«Внаслідок обстрілу міста о 10:53 пошкоджені комерційні об'єкти, фасади приватних будинків, вікна, лінію «ДТЕК», зруйнована будівля. З початку доби це перший обстріл. Внаслідок цього обстрілу травмованих та загиблих немає», – розповів Горбунов.

Нагадаємо, що у Костянтинівці внаслідок цієї атаки пролунали потужні вибухи.