Російська авіація скинула авіабомбу на Костянтинівку: у місті багато пошкоджень

Російські війська скинули авіабомбу КАБ-500 на місто Костянтинівка Донецької області. Про це у коментарі «Суспільне Донбасу» повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
За його словами, був один удар по Костянтинівці.
«Внаслідок обстрілу міста о 10:53 пошкоджені комерційні об'єкти, фасади приватних будинків, вікна, лінію «ДТЕК», зруйнована будівля. З початку доби це перший обстріл. Внаслідок цього обстрілу травмованих та загиблих немає», – розповів Горбунов.
Нагадаємо, що у Костянтинівці внаслідок цієї атаки пролунали потужні вибухи.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях