В Краматорске произошел масштабный пожар в пятиэтажке: горит вся крыша дома, спасены пять человек

Масштабный пожар в пятиэтажке в Краматорске. Фото: Kramatorsk Post

3 сентября произошел пожар в пятиэтажном доме в городе Краматорск Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

По ее словам, по состоянию на 19:00 к тушению кровли, которая горит по всей площади, привлечены 49 спасателей и 16 единиц техники.

«Спасатели с пятого этажа дома спасли два человека и эвакуировали три человека. Сейчас причина пожара устанавливается. Продолжается ликвидация», – рассказала Бахал.

Напомним, что 1 сентября на Донетчине в Национальном парке «Святые горы» возник масштабный пожар, в результате чего огонь перекинулся на дома.