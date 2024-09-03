У Краматорську сталася масштабна пожежа у п'ятиповерхівці: горить весь дах будинку, врятовані п'ять людей

3 вересня сталася пожежа у п'ятиповерховому будинку у місті Краматорськ Донецької області. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.
За її словами, станом на 19:00 до гасіння покрівлі, що горить по всій площі, залучені 49 рятувальників та 16 одиниць техніки.
«Рятувальники з п'ятого поверху будинку врятували двох людей та евакуювали трьох людей. Наразі причина пожежі встановлюється. Триває ліквідація», – розповіла Бахал.
Нагадаємо, що 1 вересня на Донеччині у Національному парку «Святі гори» виникла масштабна пожежа, внаслідок чого вогонь перекинувся на будинки.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях