У Краматорську сталася масштабна пожежа у п'ятиповерхівці: горить весь дах будинку, врятовані п'ять людей

Масштабна пожежа у п'ятиповерхівці у Краматорську. Фото: Kramatorsk Post

3 вересня сталася пожежа у п'ятиповерховому будинку у місті Краматорськ Донецької області. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.

За її словами, станом на 19:00 до гасіння покрівлі, що горить по всій площі, залучені 49 рятувальників та 16 одиниць техніки.

«Рятувальники з п'ятого поверху будинку врятували двох людей та евакуювали трьох людей. Наразі причина пожежі встановлюється. Триває ліквідація», – розповіла Бахал.

Нагадаємо, що 1 вересня на Донеччині у Національному парку «Святі гори» виникла масштабна пожежа, внаслідок чого вогонь перекинувся на будинки.