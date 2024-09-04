Обстрел Львова: Известно о погибших и пострадавших, пятеро — в тяжелом состоянии

Утром Львов подвергся российским обстрелам, есть погибшие и раненые. Фото: ГВА

Российская Федерация утром 4 сентября совершила масштабный обстрел Львова. Уже известно о погибших, раненых и поврежденных домах. Об этом сообщают глава Львовской ОВА Максим Козицкий и мэр города Андрей Садовый.

«Медики сообщили о смерти женщины и мужчины. Погибшей 50 лет, она работала медсестрой-акушеркой в 5-й поликлинике города Львова», — сообщил Андрей Садовый.

Позже стало известно о третьем погибшем.

Также Садовый написал, что известно о 34 пострадавших в результате российского обстрела.

«В результате вражеских обстрелов во Львове повреждены жилые дома», — говорится в сообщении главы ОВА в 06:16.

Он добавил, что все профильные службы уже направлены на место происшествия.

Через несколько минут мэр Львова Садовой уточнил, что в городе есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала.

«Две школы сегодня учебу не начнут: учащиеся Арники и 17 остаются дома», — сообщил Садовый.

Он уточнил, что в районе улиц Коновальца, братьев Михновских и Мельника много выбитых окон.