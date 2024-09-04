Обстріл Львова: Відомо про загиблих та постраждалих, п'ятеро — у тяжкому стані

Вранці Львів зазнав російських обстрілів, є загиблі та поранені. Фото: МВА

Російська Федерація вранці 4 вересня здійснила масштабний обстріл Львова. Вже відомо про загиблих, поранених та пошкоджені будинки. Про це повідомляють голова Львівської ОВА Максим Козицький та мер міста Андрій Садовий.

«Медики повідомили про смерть жінки та чоловіка. Загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста Львова», — повідомив Андрій Садовий.

Пізніше стало відомо про третього загиблого.

Також Садовий написав, що відомо про 34 постраждалих внаслідок російського обстрілу.

«Внаслідок ворожого обстрілу у Львові пошкоджено житлові будинки», — йдеться у повідомленні голови ОВА о 06:16.

Він додав, що всі профільні служби вже направлені на місце події.

За кілька хвилин мер Львова Садовий уточнив, що у місті є займання житлових будинків у районі головного вокзалу.

«Дві школи сьогодні навчання не почнуть: учні Арніки та 17 залишаються вдома», — повідомив Садовий.

Він уточнив, що в районі вулиць Коновальця, братів Міхновських та Мельника багато вибитих вікон.