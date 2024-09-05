СБУ задержала агентов РФ: они поджигали военные авто в Донецкой области

Поджигали военные автомобили: в Славянске Донецкой области СБУ задержала российских агентов. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали трех приспешников РФ, которые поджигали служебные автомобили Сил обороны в Донецкой области. Об этом 5 сентября сообщила СБУ.

Задержанными оказались три жителя Славянска. Двое из них, в возрасте 17 и 18 лет, действовали в составе группы, а третий — рецидивист, ранее отбывавший наказание за кражи, занимался поджогами отдельно. Все они искали легкий заработок в телеграмм-каналах, где попали в поле зрения российских спецслужб.

«За деньги фигуранты начали выполнять заказы РФ на совершение поджогов военных авто в прифронтовом городе. Под «прицелом» агрессора находились внедорожники и микроавтобусы украинских защитников, которые привлечены к выполнению боевых операций на передовой», — говорится в сообщении.

Фигуранты сначала отслеживали локации потенциальных целей, а затем жгли их с помощью воспламеняющихся смесей и фиксировали возгорание на камеры собственных телефонов.

Таким образом, они подожгли два военных автомобиля, после чего готовили уничтожение релейных шкафов на местных линиях железнодорожного сообщения, чтобы нарушить логистику подразделений Сил обороны на восточном фронте.

Правоохранители задержали всех троих злоумышленников. Во время обысков в домах задержанных изъяты легковоспламеняющиеся смеси и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

Фигуранты находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.