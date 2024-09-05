СБУ затримала агентів РФ: вони підпалювали військові авто на Донеччині

Підпалювали військові автомобілі: у Слов'янську на Донеччині СБУ затримала російських агентів. Фото: СБУ

Служба безпеки України та Нацполіція затримали трьох поплічників РФ, які підпалювали службові автомобілі Сил оборони на Донеччині. Про це 5 вересня повідомила СБУ.

Затриманими виявилися троє мешканців Слов'янська. Двоє з них, віком 17 та 18 років, діяли у складі групи, а третій — рецидивіст, який раніше відбував покарання за крадіжки, займався підпалами окремо. Усі вони шукали легкий заробіток у телеграм-каналах, де потрапили у поле зору російських спецслужб.

«За гроші фігуранти почали виконувати замовлення РФ на підпали військових авто в прифронтовому місті. Під «прицілом» агресора були позашляховики та мікроавтобуси українських захисників, які залучені до виконання бойових операцій на передовій», — йдеться у повідомленні.

Фігуранти спочатку відстежували локації потенційних цілей, а потім палили їх за допомогою займистих сумішей і фіксували спалах на камери власних телефонів.

Таким чином, вони підпалили два військові автомобілі, після чого готували знищення релейних шаф на місцевих лініях залізничного сполучення, щоб порушити логістику підрозділів Сил оборони на східному фронті.

Правоохоронці затримали всіх трьох зловмисників. Під час обшуків у будинках затриманих вилучено легкозаймисті суміші та мобільні телефони з доказами підривної діяльності на користь РФ.

Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років ув'язнення.