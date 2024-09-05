В Покровске поврежден городской путепровод в результате удара россиян

Оккупационные войска РФ в четверг утром, 5 сентября, в очередной раз обстреляли Покровск Донецкой области. Россияне повредили путепровод. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«Враг попал в дорожно-транспортную инфраструктуру — поврежден городской путепровод. Сейчас на нем организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что за 4 сентября трижды обстреляли Покровскую громаду Донецкой области. На этот раз повреждены сельхозпредприятие и дорожная инфраструктура. Есть раненый.