В Покровске поврежден городской путепровод в результате удара россиян

Оккупационные войска РФ в четверг утром, 5 сентября, в очередной раз обстреляли Покровск Донецкой области. Россияне повредили путепровод. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.
«Враг попал в дорожно-транспортную инфраструктуру — поврежден городской путепровод. Сейчас на нем организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что за 4 сентября трижды обстреляли Покровскую громаду Донецкой области. На этот раз повреждены сельхозпредприятие и дорожная инфраструктура. Есть раненый.
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