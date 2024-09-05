У Покровську пошкоджено міський шляхопровід внаслідок удару росіян

Окупаційні війська РФ у четвер вранці, 5 вересня, вкотре обстріляли Покровськ Донецької області. Росіяни пошкодили шляхопровід. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Ворог потрапив у дорожньо-транспортну інфраструктуру — пошкоджено міський шляхопровід. Зараз на ньому організовано реверсивний рух», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що за 4 вересня тричі обстріляли Покровську громаду на Донеччині. Цього разу пошкоджено сільгосппідприємство та дорожню інфраструктуру. Є поранений.