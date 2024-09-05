Российское командование переключилось на захват Селидово. Почему для Украины и РФ важен этот город – Forbes

Потенциально сотни украинских военнослужащих из четырех бригад удерживают уязвимый выступ к югу от города Покровск – опорного пункта, расположенного на критически важных линиях поставок в Донецкой области. Об этом пишет американское издание Forbes.

В течение нескольких дней некоторые эксперты советовали украинским войскам на выступе между городом Украинск и рекой Волчья отступить, чтобы избежать окружения, отрезания и уничтожения российской армией с четырехкратным преимуществом в людях и технике. Но бойцы на выступе не совсем готовы сдаваться. В среду они победили в жестоком бою на ключевом автомобильном и железнодорожном перекрестке в районе города Селидово.

«Очевидно, почему российская группировка хочет проникнуть в Селидово. И также очевидно, почему украинцы намерены крепко держаться в городе. Пока украинцы держатся на выступе, они представляют угрозу для левого фланга российской 2-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии – основных подразделений группировки РФ, когда она двигается в Покровск», – считают в издании.

Как отметили в Центре оборонных стратегий, в течение последней недели командование ВС РФ, особенно 2-й армии и 90-й танковой дивизии, перенесло основное внимание из прямого наступления на Покровск на удар по Селидово и прилегающим районам к востоку и юго-востоку.

«Очевидно, украинцы не хотят терять автомобильные и железные дороги, соединяющие Покровск, Селидово и Украинск, пока они все еще активно воюют за Покровск, а не просто планируют свое отступление», – сказали в Forbes.

Напомним, что в Покровске отменили эвакуационные поезда.