Російське командування переключилося на захоплення Селидового. Чому для України та РФ важливе це місто – Forbes

Потенційно сотні українських військовослужбовців із чотирьох бригад утримують уразливий виступ на південь від міста Покровськ – опорного пункту, розташованого на критично важливих лініях постачання Донецької області. Про це пише американське видання Forbes.

Протягом кількох днів деякі експерти радили українським військам на виступі між містом Українськ та річкою Вовча відступити, щоб уникнути оточення, відрізання та знищення російською армією з чотириразовою перевагою у людях та техніці. Але бійці на виступі не зовсім готові здаватись. У середу вони перемогли у жорстокому бою на ключовому автомобільному та залізничному перехресті в районі міста Селидове.

«Очевидно, чому російське угруповання хоче проникнути у Селидове. І також очевидно, чому українці мають намір міцно триматись у місті. Поки українці тримаються на виступі, вони становлять загрозу для лівого флангу російської 2-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії – основних підрозділів угруповання РФ, коли воно рухається до Покровська», – вважають у виданні.

Як зазначили в Центрі оборонних стратегій, протягом останнього тижня командування ЗС РФ, особливо 2-ї армії та 90-ї танкової дивізії, перенесло основну увагу з прямого наступу на Покровськ на удар по Селидовому та прилеглим районам на схід та південний схід.

«Очевидно, українці не хочуть втрачати автомобільні та залізничні дороги, які з'єднують Покровськ, Селидове та Українськ, поки вони все ще активно воюють за Покровськ, а не просто планують свій відступ», – сказали у Forbes.

Нагадаємо, що у Покровську скасували евакуаційні потяги.