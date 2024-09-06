Украинские войска отбили позиции у россиян в Нью-Йорке и Нелиповке под Торецком – аналитики

Силы обороны Украины восстановили позиции в поселках Нью-Йорк и Нелиповка на Донетчине и селе Липцы Харьковской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
В то же время российские войска продвинулись возле города Горняк, в поселке Калиновка, селах Лесовка и Галицыновка Донецкой области.
Также оккупанты продвинулись в селах Песчаное на Харьковщине и Стельмаховка Луганской области.
Напомним, что ранее ВСУ отбили у российских войск позиции западнее оккупированного Донецка.
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