Українські війська відбили позиції у росіян у Нью-Йорку та Нелипівці під Торецьком – аналітики

Сили оборони України відновили позиції у селищах Нью-Йорк та Нелипівка на Донеччині та селі Липці Харківської області. Про це повідомили аналітики DeepState.
Водночас російські війська просунулися біля міста Гірник, у селищі Калинівка, селах Лісівка та Галицинівка Донецької області.
Також окупанти просунулися у селах Піщане на Харківщині та Стельмахівка Луганської області.
Нагадаємо, що раніше ЗСУ відбили у російських військ позиції на захід від окупованого Донецька.
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