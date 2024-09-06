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Українські війська відбили позиції у росіян у Нью-Йорку та Нелипівці під Торецьком – аналітики

06 вересня 2024, 09:21

Українські війська відбили позиції у росіян у Нью-Йорку та Нелипівці під Торецьком – аналітики

Ситуація у Нью-Йорку та Нелипівці під Торецьком. Фото: карта DeepState Ситуація у Нью-Йорку та Нелипівці під Торецьком. Фото: карта DeepState

Сили оборони України відновили позиції у селищах Нью-Йорк та Нелипівка на Донеччині та селі Липці Харківської області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Водночас російські війська просунулися біля міста Гірник, у селищі Калинівка, селах Лісівка та Галицинівка Донецької області.

Також окупанти просунулися у селах Піщане на Харківщині та Стельмахівка Луганської області.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ відбили у російських військ позиції на захід від окупованого Донецька.

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