Населенные пункты Донецкой области 17 раз подверглись российским обстрелам за сутки

Последствия российского обстрела в одном из населённых пунктов Донецкой области. Фото: ОВА

За прошедшие сутки населенные пункты Донецкой области были обстреляны российскими войсками 17 раз. Об этом по состоянию на утро 9 сентября сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Курахово повреждены 12 домов, в Горняке — частный дом и многоэтажка, в Островском — 3 дома, еще один — в Анновке. В Покровске уничтожены 3 частных дома.

Краматорский район. В Торском Лиманской громады разрушено здание. В Ильиновской громаде повреждены 14 объектов: 10 в Ильиновке, 3 в Екатериновке и 1 в Плещеевке. В Константиновке повреждено промышленное здание; также в громаде разрушен дом и повреждены четыре в Николаевке, разрушен дом в Марковом, повреждены 5 домов в Предтечино и 3 в Веролюбовке.

Бахмутский район. В Северске повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, 2 многоэтажки и 2 промышленных здания.

Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 2011 человек, в том числе 210 детей, сообщил начальник ОВА.