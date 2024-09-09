Населені пункти Донецької області 17 разів зазнали російських обстрілів за добу

Наслідки російського обстрілу в одному із населених пунктів Донецької області. Фото: ОВА

Минулої доби населені пункти Донецької області були обстріляні російськими військами 17 разів. Про це станом на ранок 9 вересня повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено 12 будинків, у Гірнику — приватний будинок та багатоповерхівка, в Острівському — 3 будинки, ще один — в Ганнівці. У Покровську знищено 3 приватні будинки.

Краматорський район. У Торському Лиманській громаді зруйновано будівлю. В Іллінівській громаді пошкоджено 14 об'єктів: 10 в Іллінівці, 3 в Катеринівці та 1 у Плещеївці. У Костянтинівці пошкоджено промислову будівлю; також у громаді зруйновано будинок та пошкоджено чотири в Миколаївці, зруйновано будинок у Марковому, пошкоджено 5 будинків у Предтечиному та 3 — у Веролюбівці.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджено 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівки та 2 промислові будівлі.

За добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донбасу. З лінії фронту евакуйовано 2011 осіб, зокрема 210 дітей, повідомив начальник ОВА.