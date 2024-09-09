Из прифронтового Покровска перевезут памятники Тарасу Шевченко и Николаю Леонтовичу

Памятник Николаю Леонтовичу в Покровске перевезут в Винницу. Фото: Суспільне Донбас

Местная власть Покровска решила судьбу памятников украинских деятелей культуры. В частности, памятники композитору Николаю Леонтовичу и поэту Тарасу Шевченко релоцируют из прифронтового города. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«Чтобы объекты, имеющие культурное значение, не пострадали в результате обстрелов, их необходимо было переместить. Памятник Леонтовичу из Покровска переедет в Винницу, а Шевченко — в Днепр», — отметили в пресс-службе.



Кроме того, демонтировали также фигуру оленя, которая украшала парк «Юбилейный» с 2019 года. Другие покровские скульптуры также планируется переместить в более безопасное место.



Памятник Николай Леонтович был установлен в городском парке Покровска более шесть лет назад. Композитор в начале 20-го века на протяжении четырех лет жил в поселке Гришино (сейчас село, находится в Покровском районе). Леонтович с 1904 по 1908 работал преподавателем музыки и пения в железнодорожном училище Министерства народного образования.



23 января 1921 года был убит агентом Всероссийской чрезвычайной комиссии. До своего мирового признания Леонтович не дожил несколько месяцев.



Ранее Александр Сырский рассказал, что за последние шесть дней российские военные не продвинулись ни на метр на Покровском направлении.